Российский тренер призвал не обсуждать зарплаты футболистов

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался против обсуждения заработков футболистов.

«Давайте снимем с футболистов вопрос о якобы завышенных зарплатах. Зарплаты платят клубы, определяют их президенты и агенты. В остальном, победы сегодня – это, конечно, бюджеты команд, которые обеспечивают преимущество перед остальными командами», – заявил Бышовец.

В августе этого года министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев предложил ввести в Российской Премьер-Лиге потолок зарплат.

После 11 туров текущего сезона РПЛ турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, набравший 24 очка. На втором месте идет «Локомотив» (23 балла), тройку сильнейших замыкает «Краснодар» (23). В первую пятёрку также входят «Зенит» и «Балтика», у которых по 20 очков.