Защитник «Акрона» раскрыл роль Дзюбы в клубе

Футболист сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес рассказал о роли центрального нападающего Артёма Дзюбы в команде. По словам Фернандеса, опытный форвард является ключевым игроком тольяттинцев.

© Чемпионат.com

«Он наш ключевой игрок, который никогда не стремится никого задеть, всегда очень уважителен», — приводит слова Фернандеса «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (23). «Акрон» — 13-й (8).