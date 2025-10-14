Семак раскритиковал судейство в российском футболе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в решениях арбитров стало много неоднозначных трактовок.

"Начну о проблемах с судейством в российском футболе. Очень много неоднозначных трактовок, удалений. Есть вещи, которые делать нельзя, - мат, оскорбления. Но есть и просто эмоциональные вещи, которые исходят от тренеров, судей и футболистов как часть футбола. В этом отношении судьи должны быть более лояльны. Иногда слушаешь, как судьи матом кричат", - сказал Семак "Матч ТВ".

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с конца мая 2018 года. Под его руководством команда провела 311 матчей, одержала 194 победы, 59 раз сыграла вничью и потерпела 58 поражений. Вместе с клубом российский специалист 6 раз стал чемпионом России, 2 раза выигрывал Кубок России и 5 раз становился обладателем Суперкубка России.

Семак получил красную карточку после завершения матча 2-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1). Из-за дисквалификации тренер пропустил игру с "Динамо".