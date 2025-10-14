Аленичев рассказал о дальнейших планах в тренерской карьере

Бывший футболист и тренер Дмитрий Аленичев рассказал, планирует ли он дальше продолжать тренерскую карьеру.

"Меня часто спрашивают: "Когда вернусь?". Сейчас у меня творческая пауза. Предложения есть", - сказал Аленичев в интервью "Чемпионату".

Дмитрий Аленичев в период своей тренерской карьеры возглавлял такие клубы, как "Спартак", "Енисей" и "Арсенал Тула". Также российский специалист являлся главным тренером юношеской сборной России (Ю-18).

Последним местом работы Аленичева был красноярский "Енисей". Под руководством тренера команда провела 74 матча, одержала 33 победы и потерпела 27 поражений. Российский специалист ушел из клуба в конце июня 2019 года.