Женский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с капитаном команды

Петербургский «Зенит» продлил соглашение с защитником и капитаном команды Ксенией Цыбутович, сообщает пресс‑служба женского футбольного клуба.

© ФК «Зенит»

Подробности нового контракта 38‑летней футболистки не уточняются.

Цыбутович выступает за «сине‑бело‑голубых» с 2021 года. Ранее она играла за «Чертаново», ЦСКА, «Спартак», «Россиянку», «Звезду‑2005» и «Рязань‑ВДВ». Цыбутович — семикратная чемпионка России, пятикратная обладательница Кубка страны и двукратная победительница Суперкубка.

«Зенит» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги.

Прямые трансляции матчей женской Winline Суперлиги смотрите на каналах группы «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.