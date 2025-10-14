Батраков интересен клубам Серии А

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков привлёк внимание нескольких клубов из итальянской Серии А, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, одно из итальянских агентств получило официальное разрешение вести переговоры с ведущими командами чемпионата Италии относительно возможного трансфера игрока.

Однако вариант с переходом в «Рому» был отклонён практически сразу — представители футболиста выразили сомнение в целесообразности сотрудничества с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

Во время работы в «Аталанте» Гасперини не давал большого игрового времени футболисту сборной России Алексею Миранчуку. При этом в 2022-м году он не отпустил Миранчука в «Дженоа», который был заинтересован в услугах игрока сборной России.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова составляет 23 миллиона евро. В текущем сезоне он провёл 15 матчей за «Локомотив», отметившись 11 голами и тремя результативными передачами.