Черчесов рассказал, есть ли у него желание снова работать в Европе

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что если и будет думать о варианте с европейским клубом, то уже только после звонка от потенциального работодателя.

«Я конкретный человек. Если мне кто‑то позвонит, значит я буду об этом думать. Если звонков нет — значит ты об этом и не думаешь», - сказал Черчесов.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе. Под его руководством команда в чемпионате России провела серию из семи матчей без поражений, проиграв только чемпиону страны «Краснодару» (0:2) в 11 туре.

В Европе тренер работал в польской «Легии», с которой в сезоне 2015/16 оформил золотой дубль - выиграл чемпионат и кубок страны. Кроме этого, в послужном списке наставника «Ахмата» есть работа в венгерском «Ференцвароше», где он трудился с 2021 по 2023 год: оформил в первый сезон золотой дубль, и, присовокупил к нему, в сезоне следующем еще один кубок Венгрии.

В России осетинский специалист работал в таких клубах как пермский «Амкар», московские «Динамо» и «Спартак». Также тренировал сборную Казахстана, работу с которой прекратил в январе 2025-го. Возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год, на домашнем чемпионате мира 2018 года дошел с ней до четвертьфинала.

«Ахмат» занимает девятое место в таблице чемпионата России, набрав 15 очков.

В следующем туре грозненцы на выезде сыграют с московским «Динамо» 19 октября.