В России учредили клуб имени Семака

В России был учреждён клуб имени главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале. Соответствующее решение было принято сегодня, 14 октября, в ходе общероссийской тренерской конференции.

Новый символический клуб объединит футболистов, ставших чемпионами России в качестве игроков и в качестве тренеров. В настоящее время главный тренер «Зенита» является единственным обладателем подобного достижения.

Российский специалист возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года, под его руководством «Зенит» шесть раз подряд выигрывал Мир РПЛ. Гегемония сине-бело-голубых прервалась лишь в прошлом сезоне, когда чемпионом страны стал «Краснодар».