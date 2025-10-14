Черчесов рассказал, как получал тренерскую лицензию в Австрии

ТАССиещё 1

Работа с детскими командами в Австрии была самой сложной в тренерской карьере бывшего наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом действующий наставник грозненского "Ахмата" рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза (РФС).

Черчесов рассказал, как получал тренерскую лицензию в Австрии
© ТАСС
"Хочу я или нет, я свой там, потому что там получал тренерскую лицензию. Я закончил карьеру, начал учиться тренерской карьере. На чужом языке экзамен, меня австриец спрашивал, как на немецком языке какое-то слово значит, но понятно, что разговорный и биологические языки разные. Сначала дают лицензию сразу, потом нужно доказывать состоятельность. Я тренировал 12-летних, 15-летних, там было самое сложное время, потому что понять, оценить детей очень сложно", - сказал Черчесов.

С 1996 по 2002 год Черчесов выступал за австрийский "Тироль", с которым трижды стал чемпионом Австрии. После завершения спортивной карьеры он тренировал австрийские "Куфштайн" и "Ваккер". В России, помимо "Ахмата", специалист возглавлял московские "Спартак" и "Динамо", пермский "Амкар". Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году.

ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости