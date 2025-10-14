Черчесов рассказал, как получал тренерскую лицензию в Австрии

Работа с детскими командами в Австрии была самой сложной в тренерской карьере бывшего наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом действующий наставник грозненского "Ахмата" рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза (РФС).

"Хочу я или нет, я свой там, потому что там получал тренерскую лицензию. Я закончил карьеру, начал учиться тренерской карьере. На чужом языке экзамен, меня австриец спрашивал, как на немецком языке какое-то слово значит, но понятно, что разговорный и биологические языки разные. Сначала дают лицензию сразу, потом нужно доказывать состоятельность. Я тренировал 12-летних, 15-летних, там было самое сложное время, потому что понять, оценить детей очень сложно", - сказал Черчесов.

С 1996 по 2002 год Черчесов выступал за австрийский "Тироль", с которым трижды стал чемпионом Австрии. После завершения спортивной карьеры он тренировал австрийские "Куфштайн" и "Ваккер". В России, помимо "Ахмата", специалист возглавлял московские "Спартак" и "Динамо", пермский "Амкар". Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году.