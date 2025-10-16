Первак одобрил назначение нового заместителя гендиректора «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, комментируя назначение Андрея Мовсесьяна в клуб, заявил «Матч ТВ», что в ЦСКА работают хорошие специалисты.

© ПФК ЦСКА

В четверг «Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна на пост заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

— Мне нравится менеджерский подход в ЦСКА, там хорошие специалисты. Тем более по спартаковским меркам 12 лет работы — это целая жизнь. Там все меняется в течение года.

— Как относитесь к тому, что в «Спартаке» становится больше бывших армейцев?

— Спокойно, это же работа. Важно правильно контракты делать и управлять клубом. Ничего в этом такого нет, — сказал Первак «Матч ТВ».

Последним местом работы 49‑летнего специалиста был ЦСКА, который он покинул в декабре 2024 года. Специалист работал в системе армейского клуба с 2012 года.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.