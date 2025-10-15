«Зенит» намеревается предложить €15 млн за вундеркинда из «Палмейраса»

Санкт-петербургский «Зенит» готовится предложить € 15 млн за 19-летнего нападающего «Палмейраса» Рикельме Филлипи, сообщает ESPN. По данным источника, именно в такую сумму бразильский клуб оценивает своего футболиста.

Отмечается, что молодой нападающий уже выразил готовность продолжить карьеру в Европе. Филлипи принял участие в 35 матчах во всех турнирах в 2025 году, в которых он отметился 20 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года.

«Зенит» после 11 туров Мир РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на четыре очка.