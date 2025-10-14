«Спартак» поздравил женскую команду со второй годовщиной

Московский «Спартак» поздравил женскую команду красно-белых с двухлетием, сообщается в телеграм-канале клуба.

© Чемпионат.com

«С днём рождения, ЖФК «Спартак»! Поздравляем нашу женскую команду с двухлетием! Желаем успехов и удачного завершения сезона», — говорится в сообщении.

ЖФК «Спартак» с 57 очками идёт на первом месте таблицы Суперлиги за три тура до конца сезона. Второе место занимает московский ЦСКА (53), тройку лучших замыкает петербургский «Зенит» (48).

Прошлый сезон стал дебютным в Суперлиге для футболисток красно-белых, тогда они стали третьими. Действующий чемпион России среди женских команд — «Зенит».