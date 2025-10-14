Черчесов вспомнил, как заставил учить русский язык игроков польской "Легии"

ТАССиещё 1

Футболисты польской "Легии" в сезоне-2015/16 старались учить русский язык после соответствующей просьбы тренера Станислава Черчесова, возглавлявшего тогда команду. Об этом Черчесов рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

Черчесов вспомнил, как заставил учить русский язык игроков польской "Легии"
© ТАСС

В сезоне-2015/16 "Легия" под руководством Черчесова выиграла чемпионат и кубок страны.

"Ни в одном клубе я не работал одинаково. В Польше и Венгрия спрашивали про футбольную философию. Я говорил: дайте зайти в раздевалку, скажу, - сказал Черчесов. - В "Легии" мне сказали, что там тяжелая раздевалка. Был непростой момент, когда принимали команду, она отставала в таблице в день столетия. При этом я сразу на первой пресс-конференции сказал, что буду учить польский язык, чтобы понимать игроков. Переводчик мне после этого сказал, что я ошибся, потому что в раздевалке все ждут, чтобы их и так понимали".
"Утром я пришел на тренировку, говорю, вы слышали мою конференцию. Я сказал, что это я сказал там, а вам так скажу: кто через две недели не будет владеть русским языком, играть не будет в старте. Я ушел в кабинет, переводчик приходит, говорит, что народ напрягся, спросил, пошутил ли я. Он передал, что я не пошутил. Тогда капитан приходит ко мне, говорит, что все поняли, будем стараться понимать, но две недели мало. Решение было правильным", - добавил он.

Также Черчесов рассказал о дисциплине футболистов "Легии".

"Ни один футболист не опоздал ни на установку, ни на отъезд, ни на теорию, никуда. Стали чемпионами, выиграли кубок. Отметили, банкет, попросили на телевидении выступить, в 9:00 на отъезд после банкета никто не опоздал. Кого-то жена дотащила, кто-то сам, - отметил Черчесов. - Раздевалка польская была крепкой, армейской, собранные ребята".
Главное сейчас
ТАСС: главные новости
Главное сейчас
ТАСС: главные новости