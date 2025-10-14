«Манчестер Сити» может побороться с «Реалом» за защитника сборной Германии

«Манчестер Сити», «Арсенал» и мадридский «Реал» проявляют интерес к левому защитнику сборной Германии и «Айнтрахта» Натаниэлю Брауну. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, после ряда впечатляющих выступлений в нынешнем сезоне 22-летнего футболиста также связывают с «Миланом».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X, «орлы» потребует не менее € 60 млн за переход Брауна.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.