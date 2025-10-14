Черчесов рассказал, как получил приглашение в сборную Казахстана

Станислав Черчесов получил предложение возглавить сборную Казахстана по футболу после просмотра на стадионе одного из матчей Фонбет - Кубка России, сразу после игры он отправился на переговоры. Об этом Черчесов рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

Черчесов был главным тренером сборной Казахстана с июня 2024 года по январь 2025-го.