Полузащитник «Ювентуса» интересен нескольким топ-клубам

Йылдыз интересен «Челси», «Арсеналу» и «Барсе». Вингер хочет, чтобы «Ювентус» повысил ему зарплату с 1,7 млн евро до 6 млн (La Gazzetta dello Sport)
Кенан Йылдыз интересен нескольким топ-клубам.
По информации La Gazzetta dello Sport, в подписании вингера «Ювентуса» заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Барселона». Утверждается, что летом было отклонено предложение «синих» на сумму 67 млн евро.
Сам футболист хотел бы, чтобы ему повысили зарплату, если он останется в туринском клубе. Сейчас он получает 1,7 миллиона евро в год, но хочет приблизиться по уровню дохода к Джонатану Дэвиду, который зарабатывает около 6 млн.
В текущем сезоне Серии А турецкий игрок провел 6 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
Кокорин о тюрьме: «В СИЗО было тяжело, а лагерь – как детский. Все нормальные арестанты пашут, а мы играем в футбол. Думаю, было распоряжение сверху, чтобы с нами ничего не случилось»
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
Кокорин о тюрьме: «В СИЗО было тяжело, а лагерь – как детский. Все нормальные арестанты пашут, а мы играем в футбол. Думаю, было распоряжение сверху, чтобы с нами ничего не случилось»