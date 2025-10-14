Сборная России по футболу впервые победила команду из Южной Америки

Сборная России по футболу благодаря победе над командой Боливии впервые переиграла соперника из Южной Америки.

Прежде сборная России 11 раз встречалась с командами из Южной Америки. В них российские футболисты потерпели 7 поражений и 4 раза сыграли вничью. В последний раз сборная России встречалась с командой из Южной Америки на чемпионате мира 2018 года. Тогда россияне на групповом этапе проиграли уругвайцам (0:3).

Против сборной Уругвая российские футболисты также играли в 2012 году, товарищеский матч завершился вничью (1:1). На счету сборной России 6 встреч с командой Бразилии (4 поражения и 2 ничьих), 2 - с командой Аргентины (2 поражения), 1 - с командой Чили (ничья).

Встреча против команды Боливии завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной России. В ноябре россияне проведут товарищеские матчи против двух соперников из Южной Америки - с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Игры пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.