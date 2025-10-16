В ПСЖ недовольны высказываниями Сафонова

В «ПСЖ» остались недовольны интервью вратаря Матвея Сафонова. Руководство не впечатлили слова россиянина о нехватке игровой практики во Франции.

Сообщается, что часть управленцев красно-синих восприняла слова голкипера как проявление непрофессионализма. При этом большая часть руководящего состава считает, что игрок не хотел идти на конфликт с клубом.

Последний раз Сафонов вышел на поле на клубном уровне в майском финале Кубка Франции с «Реймсом» (3:0). Летом его конкурент Джанлуиджи Доннарумма перешел в «Манчестер Сити», его место занял новичок Люка Шевалье, запасной номер сборной Франции.

В этом сезоне Сафонов играет лишь в составе сборной России. В октябрьскую паузу вратарь отыграл полный матч с Ираном (2:1). Матвей с июня 2024 года не может сохранить ворота «сухими».

В минувшем сезоне «ПСЖ» завоевал первый в истории французского футбола требл.