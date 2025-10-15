Специалист оценил голы сборной России в матче с Боливией

Российский специалист Александр Бородюк оценил забитые игроками сборной России голы в матче с национальной командой Боливии. В этой встрече, которая прошла накануне, отличились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Матч завершился победой россиян со счётом 3:0.

— Как оцените голы сборной России в матче [с Боливией]?

— Здесь всё зависит от сопротивляемости соперника. Когда будут играть команды уровнем выше, то там и другая игра в защите будет.

Здесь сборная Боливии нам позволяла легко и свободно действовать. Для сборной сейчас нет никаких задач, ответственности, они играют в лёгкий футбол, — приводит слова Бородюка сетевое издание СП.