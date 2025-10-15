Месси установил рекорд по количеству голевых передач в матчах за сборные

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал рекордсменом по числу голевых передач в матчах за сборные.

Аргентина в товарищеском матче встречалась с командой Пуэрто-Рико. Встреча, которая прошла в США, завершилась крупной победой действующих чемпионов мира - 6:0.

В составе победителей дубли на счету Алексиса Макаллистера и Лаутаро Мартинеса, также отличился Гонсало Монтиель, а еще один мяч в свои ворота забил игрок сборной Пуэрто-Рико.

До этого матча у Месси и американца Лэндона Донована было по 58 голевых передач в играх за сборные. Но Месси дважды помог отличиться своим партнерам и вышел в единоличные лидеры - 60 ассистов. Это очередной рекорд восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и шестикратного - "Золотой бутсы".