Кокорин: "Спартак" подписал контракт назло "Зениту"

Московский "Спартак" в 2020 году подписал контракт с футболистом Александром Кокориным, чтобы уколоть петербургский "Зенит". Об этом нападающий рассказал "Спорт-Экспрессу".

Кокорин перешел в "Спартак" из "Зенита" в августе 2020 года, за красно-белых футболист отыграл полгода.

"И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо "Зениту", - сказал Кокорин. - Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека - дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же "Зенит". А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды".

Кокорину 34 года, с 2022 года он выступает за кипрский "Арис". Также в Мир - Российской премьер-лиге он играл за московское "Динамо" и "Сочи". В составе "Зенита" форвард стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.