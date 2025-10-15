Баринов оценил уровень сборной Боливии

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов оценил уровень национальной команды Боливии.

© Rusfootball

"Хорошая команда. Не боится играть в футбол, у них хорошие передачи, моментами пытаются играть в прессинг. Команда хорошего уровня, не зря обыграли Бразилию", - приводит слова Баринова пресс-служба РФС.

Вчера, 14 октября, сборная России одержала домашнюю победу над национальной командой Боливии со счетом 3:0 - встреча проходила в Москве, на "ВТБ Арене". Забитыми мячами в товарищеском матче отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Также в октябре команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном в товарищеской встрече со счетом 2:1.

В ноябре текущего года национальная команда России проведет две товарищеские встречи - с Чили и Перу - оба матча пройдут в России. Напомним, что на данный момент сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.