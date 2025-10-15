Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказал отношение к возможному ужесточению лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Он поддержал такое решение.
В январе Кокорин в грубой форме раскритиковал уровень РПЛ. По его словам, уже в 2019 году чувствовалось, что чемпионат становится слабее.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.
