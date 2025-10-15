Президент РФС: отношение Европы к возвращению России изменилось

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков констатировал положительную динамику в изменении отношения многих европейских стран к возможному возвращению российских сборных и клубов в международные турниры. Его слова передает «Чемпионат».

«Отношение стран и их позиция касательно возвращения России на международную арену правда сильно поменялось. Я говорю и о европейских странах в том числе», — отметил Дюков. Он подчеркнул, что хотя позиция изменилась не у всех национальных федераций, но «у многих — в лучшую сторону».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

