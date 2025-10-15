Черчесов назвал российских тренеров, которые могут работать за рубежом

Тренеры Сергей Семак ("Зенит"), Андрей Талалаев ("Балтика") и Рашид Рахимов ("Рубин") могут работать за рубежом. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов.

"Во-первых, у нас уже работают такие, правда, не в Европе, а в Китае - Леонид Слуцкий, - сказал Черчесов. - А так, у нас очень много хороших тренеров, которые могут работать, почему нет? Они не просто тренеры, а еще и футболисты, которые играли за рубежом. Тот же Рашид Рахимов, Сергей Семак, Андрей Талалаев играл за рубежом. Опыт игрока помогает тебе в работе тренером, потому что ты уже как игрок чувствуешь какие-то моменты, которые ни в какой книге не прочитаешь".

Черчесов вместе с польской "Легией" выиграл чемпионат и кубок страны, также он стал чемпионом Венгрии и обладателем кубка страны вместе с "Ференцварошем".