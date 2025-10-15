Кокорин назвал причину ухода из "Динамо"

Нападающий Александр Кокорин покинул московское "Динамо" в 2015 году из-за нового вектора развития футбольного клуба. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Футболист выступал за "Динамо" с 2008 по 2015 год. В составе команды он провел 203 мачта, отметившись 50 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. С сезона-2022/23 он выступает за кипрский "Арис".

"Из-за "Динамо" я отказывал всем клубам, хотел там оставаться, был единственным оттуда, кто начал постоянно играть в сборной, - сказал Кокорин. - А потом ко мне приходят и говорят: у нас новый вектор развития, тебе нужно уйти. После чего команда вылетает в Первую лигу".

"Это было очень странное решение. Они ведь могли ко мне прийти: "Саша, у тебя большая зарплата, а мы теперь будем уменьшать расходы. Ты можешь подвинуться и остаться? Мы на тебя рассчитываем". А мне сказали, что нужно уйти. Набрали ноунеймов, вылетели и удивились: как так, мы никогда не вылетали", - добавил он.

Кокорину 34 года, в Мир - Российской премьер-лиге он также играл за московский "Спартак", петербургский "Зенит" и "Сочи".