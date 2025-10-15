Семин похвалил РФС

Бывший главный тренер «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин похвалил РФС за организацию матчей сборной России с Ираном и Боливией в октябре. Иранцев россияне обыграли со счётом 2:1, а над боливийцами одержали победу — 3:0.

© Чемпионат.com