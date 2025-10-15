Экс-тренер ЦСКА объяснил решение судиться с клубом

Бывший главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов объяснил решение судиться с клубом в Спортивном арбитражном суде (CAS) за компенсацию за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист назвал процесс одним большим недоразумением.

«С моей стороны нужно было отстоять тренерское достоинство. Так в жизни бывает, не вижу в этом какого-то криминала», — заявил Федотов.

Он также выразил удовлетворение тем, что разбирательства закончились.

«Это длительная история наматывания соплей, которая обрастает различными неправдоподобными слухами», — добавил Федотов.

30 сентября CAS в Лозанне обязал ЦСКА выплатить компенсацию Федотову. Размер компенсации составил 630 704 евро, специалист требовал 2,1 миллиона евро. Ранее тренеру отказали армейцы и Российский футбольный союз.