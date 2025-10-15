«Торпедо» уволило главного тренера через месяц после назначения

Дмитрий Парфенов уволен с поста главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.

Уточняется, что соглашение расторгнуто по соглашению сторон. «Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — говорится в заявлении «Торпедо».

Парфенов был назначен главным тренером команды месяц назад — 13 сентября. Под его руководством команда провела пять матчей во всех турнирах, в которых одержала две победы, потерпела два поражения и одну встречу свела вничью.

Парфенов стал четвертым тренером, работавшим с «Торпедо» в нынешнем сезоне. Команда с десятью очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги.