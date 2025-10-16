В "Ростове" прокомментировали возможное возвращение экс-руководителя клуба

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров высказался о возможном приходе Ивана Саввиди в клуб.

"Что касается Ивана Саввиди, его все знают. Он получил звание почетного гражданина области. Поздравляю его с этим — просто так заслуги не раздают. В нулевых он уже был руководителем, в золотые времена он финансировал клуб. Почему нет? Неплохой вариант", - цитирует Гончарова "Матч ТВ".

Вчера, 15 октября, "Ростов" объявил об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба, сообщалось, что клуб также может покинуть спортивный директор Алексей Рыскин. После 11 сыгранных туров южане занимают 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками. В 12 туре РПЛ команда Джонатана Альбы сыграет на выезде со столичным "Спартаком".

В сентябре сообщалось, что бизнесмен Иван Саввиди хочет выкупить 75 процентов акций "Ростова" - на данный момент бизнесмен владеет греческим клубом ПАОК.