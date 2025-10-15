"Ростов" останется без спортивного директора

Спортивный директор Алексей Рыскин покинет "Ростов".

По информации источника, Алексей Рыскин в ближайшее время покинет пост спортивного директора "Ростова". Рыскин занимает эту должность с 2017 года.

Ранее клуб официально объявил об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента южан. После 11 сыгранных туров "Ростов" располагается на 10 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками.

В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы сыграет на выезде с московским "Спартаком", который занимает 6 место в таблице с 18 баллами.