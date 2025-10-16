Кононов прокомментировал свое возвращение в "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов объяснил, почему решил снова возглавить московский клуб. "Почему принял решение вернуться в "Торпедо"? Потому что это вызов, большая мотивация, этот тот клуб, к которому сейчас у меня лежит очень серьезная симпатия. Здесь очень серьезные цели, лично для меня всегда нужен вызов. Я его принял", - сказал Кононов в эфире "Матч ТВ".

© ФК "Спартак"

15 октября пресс-служба московского "Торпедо" объявила о назначении Олега Кононова на пост главного тренера. До этого командой руководил Дмитрий Парфенов.

Олег Кононов уже занимал пост главного тренера "автозаводцев" с 17 января 2024 года по 15 августа 2025 года.

На данный момент "Торпедо" занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 10 очков в 14-ти матчах.