Кононов вернулся на пост главного тренера «Торпедо»

Московское «Торпедо» официально объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Специалист будет готовить команду к ближайшему матчу с «Велесом».

© Чемпионат.com

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года по август 2025-го. Под его руководством в минувшем сезоне Первой лиги команда заняла второе место и вышла в РПЛ, но позднее была исключена из высшего дивизиона. На старте нового сезона тренера убрали из-за неубедительных результатов.

Стоит отметить, что на тренерском мостике «Торпедо» в текущем сезоне работали уже четыре специалиста: Олег Кононов, Сергей Жуков (и.о.), Павел Кирильчик (и.о.) и Дмитрий Парфёнов.

После 14 туров Лиги Pari «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.