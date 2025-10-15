Агкацев назвал самого принципиального соперника «Краснодара» в РПЛ

Вратарь сборной России и «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, матчи с каким клубом Российской Премьер-Лиги считает наиболее принципиальными.

— У «Краснодара» нет дерби в классическом понимании этого слова, но кто самый принципиальный соперник?

— Последние два года мы до последнего тура боролись за чемпионство с «Зенитом» — наверное, они. У нас и матчи получаются очень интересные. К сожалению, последний проиграли, но было очень атмосферно, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последний матч «Краснодара» и «Зенита» состоялся в рамках 9-го тура чемпионата России. Победу со счётом 2:0 одержала команда из Санкт-Петербурга. Встреча второго круга пройдёт на стадионе «Газпром Арена» 11 апреля 2026 года.