Французский журналист: в будущем Семак мог бы возглавить "ПСЖ"

Французский журналист L`Equipe Жозе Барросо высказался о перспективе российских тренеров в Европе.

"Честно говоря, мы во Франции знаем не так много российских тренеров, чьи имена на слуху и кто бы мог возглавить клуб Лиги 1. Но в будущем, возможно, это будет Семак — потому что он играл во французской лиге и во Франции его все помнят. Сейчас для него нет конкретного клуба, но в будущем он мог бы возглавить "ПСЖ", - приводит слова Барросо Sport24.

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с 2018 года - под его руководством клуб шесть раз становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок страны и пять раз становился обладателем Суперкубка России. Ранее российский специалист работал в "Уфе" и сборной России.

После 11 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками. По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала серебряным призером чемпионата России.