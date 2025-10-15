В "Ростове" рассказали, как решают ключевую проблему клуба

Руководство футбольного клуба "Ростов" предпринимает меры по урегулированию ситуации с финансированием. Об этом говорится в заявлении генерального директора "Ростова" Игоря Гончарова.

В среду пост президента клуба покинул Арташес Арутюнянц.

"Мы полностью разделяем озабоченность Российского футбольного союза (РФС) в связи со сложившейся ситуацией и уже на протяжении нескольких месяцев предпринимаем соответствующие действия, - сказал Гончаров. - В письме РФС обращает особое внимание на дефицит источников финансирования "Ростова" на 2025 год, вызванный в том числе неисполнением договорных обязательств по выделению средств от спонсоров и жертвователей, договоры с которыми были предоставлены в рамках прохождения процедуры лицензирования, а также сокращение количества спонсоров, жертвователей и партнеров клуба, прогнозируемое с 1 января 2026 года".

РФС обратилось к руководству и собственникам футбольного клуба с просьбой оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры лицензирования на новый сезон.

Гончаров отметил, что долги у "Ростова" "не первый день, они тянутся давно". Несмотря на это, гендиректор заверил, что команда продолжает работать в штатном режиме.

Арутюнянцу 51 год, он является генеральным директором компании "Южный капитал", которая работает в сфере покупки и продажи недвижимости. Он стал президентом "Ростова" в 2017 году, входил в совет директоров клуба. За этот период лучшим результатом "Ростова" в чемпионате России стало четвертое место в сезоне-2022/23, клуб также доходил до полуфинала и финала кубка страны, в сезоне-2020/21 принимал участие в квалификации Лиги Европы.