В Академии «Локомотива» открылся новый аналитический класс для тренеров

В здании академии «Локомотива» открыт новый аналитический класс.

В академии «Локомотива» открылся аналитический класс для тренеров
«Сегодня кабинет был представлен тренерскому составу академии. Теперь у тренеров будет возможность в любой момент проводить работу с методическим материалом, а также анализировать тренировочные и игровые процессы на современном оборудовании», – говорится в сообщении клуба.
