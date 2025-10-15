В академии «Локомотива» открылся аналитический класс для тренеров

В Академии «Локомотива» открылся новый аналитический класс для тренеров
В здании академии «Локомотива» открыт новый аналитический класс.
«Сегодня кабинет был представлен тренерскому составу академии. Теперь у тренеров будет возможность в любой момент проводить работу с методическим материалом, а также анализировать тренировочные и игровые процессы на современном оборудовании», – говорится в сообщении клуба.
