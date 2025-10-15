«Ливерпуль» рассматривает защитника «Боруссии» как замену ван Дейку

«Ливерпуль» рассматривает Шлоттербека как замену ван Дейку. Защитник пока не соглашается на продление контракта с «Боруссией» (Bild)
Нико Шлоттербек интересен «Ливерпулю».
По информации Bild, английский клуб рассматривает защитника «Боруссии» в качестве замены Вирджилу ван Дейку на долгосрочную перспективу. Контракт нидерландского футболиста с красными истекает в 2027 году.
Утверждается, что мерсисайдцы даже были заинтересованы в подписании немца в зимнее трансферное окно в связи с травмой Джованни Леони, но дортмундцы не согласятся на это.
Немецкий клуб предлагает Шлоттербеку продлить контракт, истекающий в 2027 году, до 2030-го. Игрок пока не соглашается: он хочет быть уверен в том, что будет бороться за трофеи в будущем, а также намерен добиться улучшения финансовых условий.
Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
