Донецкий "Шахтер" станет российским клубом

Донецкий "Шахтер" станет российским футбольным клубом.

По информации источника, донецкий "Шахтер" начал проходить лицензирование для участия во Второй лиге с 2026 года. "Шахтёр" попадёт в первую группу Второй лиги дивизиона Б, где в основном играют южные команды, а домашние матчи будет проводить в Крыму. Клуб не будет участвовать в Кубке России из-за возможных санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Напомним, что российские футбольные клубы и национальные сборные страны отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. На данный момент к участию в Кубке России допускаются медиафутбольные клубы.