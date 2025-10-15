Воспитанник «Зенита» рассказал, чему больше всего времени уделял Радимов

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о том, какие воспоминания остались у него от работы с Владиславом Радимовым в «Зените‑2».

© Матч ТВ

Кравцов — воспитанник академии «сине‑бело‑голубых», он выступал в «Зените‑2» в 2020–2021 годах. Радимов тогда был главным тренером петербургской команды.

— Хорошие воспоминания. «Зенит‑2» — это мужской футбол. Мне еще тогда Владислав Николаевич доверил капитанскую повязку. Это переход на взрослый уровень, это становление уже более мужественное, постоянная борьба между мужиками. И Владислав Николаевич таким проводником стал в этом плане. Больше всего уделял внимания сканированию поля, [призывал] постоянно крутить головой, видеть партнеров. Это самый ключевой момент, на который он обращает внимание, — рассказал Кравцов в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В текущем сезоне 23‑летний Кравцов провел 12 матчей за «Сочи» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В 12‑м туре МИР РПЛ «Сочи» 19 октября сыграет на своем поле с «Зенитом». Прямую трансляцию с 14:25 мск смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.