Стало известно, как Карпин хочет модернизировать «Динамо»

Карпин хочет усиления вратарской линии «Динамо». Клуб ищет конкурента Луневу

Валерий Карпин рассчитывает, что «Динамо» усилит вратарскую позицию.

Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

По его словам, «Динамо» изучает рынок на предмет подписания голкипера уже в ближайшую зиму для конкуренции Андрею Луневу.

После 11 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 8-е место с 15 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА – 9 баллов.

