Стало известно, как Карпин хочет модернизировать «Динамо»

Карпин хочет усиления вратарской линии «Динамо». Клуб ищет конкурента Луневу (Иван Карпов)
Валерий Карпин рассчитывает, что «Динамо» усилит вратарскую позицию.
Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.
По его словам, «Динамо» изучает рынок на предмет подписания голкипера уже в ближайшую зиму для конкуренции Андрею Луневу.
После 11 туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 8-е место с 15 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА – 9 баллов.
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
Кокорин о тюрьме: «В СИЗО было тяжело, а лагерь – как детский. Все нормальные арестанты пашут, а мы играем в футбол. Думаю, было распоряжение сверху, чтобы с нами ничего не случилось»
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
«Фенербахче» намерен продлить сотрудничество с Шарунасом Ясикявичюсом
Кокорин о тюрьме: «В СИЗО было тяжело, а лагерь – как детский. Все нормальные арестанты пашут, а мы играем в футбол. Думаю, было распоряжение сверху, чтобы с нами ничего не случилось»