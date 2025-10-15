Президент ФИФА пообещал помочь Газе

ФИФА поможет восстановить все футбольные объекты в Газе, заявил Инфантино: «Роль футбола – поддерживать, объединять, давать надежду. Мы создадим возможности для детей»
Президент ФИФА пообещал восстановить футбольную инфраструктуру в Палестине.
В понедельник Джанни Инфантино посетил проходивший в Египте саммит, который был посвящен официальному заключению сделки о прекращении огня в Секторе Газа.
«Для ФИФА действительно важно быть здесь, чтобы поддерживать, помогать и убедиться, что этот мирный процесс увенчается успехом. Роль футбола должна заключаться в том, чтобы поддерживать, объединять, давать надежду. Мы поможем восстановить все футбольные объекты в Газе совестно с с Палестинской футбольной ассоциацией, вернем футбол и создадим возможности для детей при помощи футбола», – сказал Инфантино.
