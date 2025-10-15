Тренер «Спартака» смирился с увольнением

Станкович: Я не против увольнения из «Спартака». Я заявил об этом руководству
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о своей возможной отставке из московского клуба.
Станкович тренирует «Спартак» с лета 2024 года. В прошлом сезоне РПЛ красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Команда отстала от «Краснодара», который стал чемпионом, на 10 очков.
В СМИ появлялись слухи о том, что 46-летнего серба могут уволить из столичной команды до конца августа, но этого не произошло. Также сообщается, что руководство красно-белых активно ищет замену Станковичу.
После 11 туров текущего чемпионата России москвичи занимают шестую строчку, набрав 18 очков. Клуб отстает от лидирующего ЦСКА на 6 очков.
