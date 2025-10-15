Станкович: отношения с руководством «Спартака» просто фантастические

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал, какие у него отношения с руководством московского клуба.

"Отношения с руководством "Спартака" просто фантастические! У меня прекрасные отношения с людьми, с которыми я работаю больше всего. Там всё в идеальном порядке. Я безмерно благодарен им за возможность возглавить этот клуб… У меня никогда не возникнет проблем с теми, кто привёл меня сюда", - сказал тренер в интервью Kurir.

В текущем сезоне под руководством Деяна Станковича команда провела 16 игр, одержала 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. После 11-ти туров "Спартак" идет на 6 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

Сербский специалист возглавил клуб в начале сезона-2024/2025. Контракт тренера с красно-белыми истекает 30 июня 2027 года. Всего под руководством Станковича "Спартак" провел 58 матчей, одержал 33 победы и потерпел 16 поражений.