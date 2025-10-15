«Барселона» продлила контракт с нидерландским полузащитником

Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал новый контракт с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Де Йонгу 28 лет, он выступает за "Барселону" с 2019 года. В составе клуба он провел 267 матчей, забив 19 голов и сделав 24 результативные передачи, став по два раза чемпионом Испании, обладателем кубка и суперкубка страны. Ранее футболист играл за амстердамский "Аякс", с которым выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов. В составе национальной команды стал серебряным призером Лиги наций в 2019 году.