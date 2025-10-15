Тренер "Балтики" объяснил, почему любит играть против иностранцев

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об иностранных тренерах в РПЛ.

© ФК "Балтика"

"Мне нравится работать против иностранных специалистов — чем больше их будет, тем легче будет нам. Но, смотря какие тренеры к нам будут приходить: если приедут топы, то будет сложнее нам. Я очень любил играть против тренера "Оренбурга" — Слишковича. Еще мне очень нравится играть против Станковича — мы 3:0 обыграли "Спартак", - приводит слова Талалаева "РБ Спорт".

На данный момент в Российской Премьер-Лиге работают 3 иностранных специалиста - в московском "Спартаке", ЦСКА и "Ростове".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Ранее "Оренбург" объявил об уходе Владимира Слишковича в отставку с поста главного тренера.

После 11 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе.