Экс-президент «Локомотива» жестко раскритиковал Семака

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ высказался о стратегии работы главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Семак берет перспективных российских игроков из других клубов, потому что своя школа не работает. Игроков 600-650, наверное, воспитывается и ни одного игрока не воспитали. Ни одного! Это показатель! Вот взяли в «Зенит» выпускника «Чертаново» Александра Коваленко из «Крыльев Советов». Парень заиграл, в сборную попал, ну красавец!Я еще смотрел на него, думаю, вот «звездочка, пожалуйста», а его взяли и посадили на лавку. Чемпионом России зато стал.. и что? И где его карьера сейчас? И вот такого - очень много. Петербург выбрал бразильский рынок – это самый легкий путь, чтобы стать чемпионом России. Бразильцы сильные сами по себе и их тренировать особо не надо. Если бы «Зенит» хотел развивать свой футбол, вывели бы свою вторую команду в Первую лигу, а она в дивизионе "Б" Второй лиги (весной сыграет в группе «Серебро» дивизиона «А» – «Спорт День за Днем»). Вот где надо развивать! Мастерство у наших футболистов есть - их надо просто воспитывать, – считает Наумов.

Семак руководит питерским клубом с лета 2018 года. За это время сине-бело-голубые шесть раз стали чемпионами России, а в прошлом сезоне заняли 2-е место.

После 11 туров «Зенит» с 20 очками занимает 4-е место в РПЛ-2025/26.