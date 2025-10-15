В «Наполи» прокомментировали слухи об интересе к Батракову

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна заявил «Матч ТВ», что итальянский клуб не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Батраковым интересуются ведущие клубы Серии А.

— Мы не интересуемся Батраковым, — сказал Манна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 20‑летний Батраков забил 11 голов и отдал три голевые передачи в 15 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт россиянина с железнодорожниками действует до лета 2029 года, портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в 23 млн евро.

