Африканская сборная готова сыграть с Россией

Координатор сборной Кабо-Верде Жерсон Мело высказался о возможном матче с Россией.

"Мы открыты к переговорам с Россией о товарищеском матче наших сборных в следующем году. В марте и июне у нас нет запланированных матчей, и мы ищем соперников. Поэтому такая игра возможна, и она может пройти как у нас, так и в России. Мы готовы начать переговоры", - цитирует Мело Sport24.

Напомним, что национальная команда Кабо-Верде ранее впервые в истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В октябре сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче со счетом 2:1, а также выиграла у Боливии в товарищеской встрече со счетом 3:0. В ноябре текущего года команда Валерия Карпина проведет товарищеские встречи с Чили и Перу - оба матча пройдут в России.