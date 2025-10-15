Нападающий "Зенита" Александр Соболев вошел в десятку лучших футболистов мира по ключевому параметру.

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев вошел в десятку лучших футболистов мира по игре головой - сообщает Международный центр спортивных исследований (CIES) - в мировом рейтинге россиянин занял 9 место.

Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с лета 2024 года - в текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт игрока с петербуржцами рассчитан до июня 2027 года. На счету Соболева 14 матчей в составе сборной России и 6 забитых голов.